LA RU(É)E DANS LE JARDIN – LES PETITS CANARDS LE TAILLE CRAYON Villeurbanne, 26 août 2023

LA RU(É)E DANS LE JARDIN – LES PETITS CANARDS Samedi 26 août, 17h30 LE TAILLE CRAYON 5€

? LES PETITS CANARDS – Journal, théâtre explosif

⚠️ Tout public à partir de 10 ans

Les Petits Canards, c’est un Journal Théâtral explosif.

Deux comédien-ne-s survolté-e-s assurent un JT avec les moyens du bord, forcé-e-s d’incarner tour à tour les présentateurs-trices, les invité-e-s, les envoy-é-s très spéciaux-ales, la voix off et les personnages des reportages. Entre chaque sujet, un petit jingle au xylophone, un changement de lunettes ou de perruque, et c’est reparti pour un tour.

Toutes les informations sortent des Journaux Télévisés et, parfois, on a du mal à y croire – c’est d’ailleurs pour ça qu’un temps d’échange sur notre processus de création est prévu à l’issue du spectacle, pour aller plus loin dans le décryptage des informations télévisées.

? LA COMPAGNIE (La grenade)

UN THÉÂTRE TOUT TERRAIN ET POPULAIRE

Jouer partout. En salle Dans la rue A l’usine Sous le préau Au salon Dans le jardin.

Jouer pour tout le monde et n’importe qui. Pour les intellos Pour les ignares Pour les gens qui doutent Pour celles et ceux qui passent Qui n’osent pas.

➡️ https://lagrenade.fr/

?‍?SUR SCÈNE :

Mise en scène : Lisa Robert

Jeu : (en alternance, deux personnes au plateau) Soizic de la Chapelle, Anthony Liébault, Leila Mahi, Pierre-Damien Traverso

Diffusion : Juliette Escalona

⏰ Accueil des spectateurs de 16h45 à 17h30

? Bar fermé pendant le spectacle

? Prix : 5 euros, sur place uniquement

? Ouverture normale du Taille-Crayon à 19h00

? Le Taille-Crayon : 21-23 Rue Flachet 69100

LE TAILLE CRAYON 21 RUE FLACHET Villeurbanne 69100

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T17:30:00+02:00 – 2023-08-26T19:00:00+02:00

