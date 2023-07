LA RU(É)E DANS LE JARDIN – INTELLIGENCE COLLECTIVE LE TAILLE CRAYON Villeurbanne, 19 août 2023, Villeurbanne.

? INTELLIGENCE COLLECTIVE – Théâtre absurde, performatif et participatif

⚠️ Tout public à partir de 7 ans

Un espace carré au sol. Deux acteurs. Une télécommande. Le public appuie sur un bouton. Tout le monde pleure. Durant une durée déterminée, nous allons disséquer les corridors de l’âme humaine à travers une série de situations aléatoires, extrêmes ou quotidiennes. Une performance drôle, intense, déconcertante…

? LA COMPAGNIE (Monsieur Cheval)

Suite à la rencontre en 2017 de Théodore Carriqui et Vincent Portal, la compagnie débute un intense travail de recherche théâtrale, en partant du plateau.

Cette recherche les a menés au confins du théâtre, dans un autre univers, là où nul acteur n’a osé poser pied, aux frontières du placard à balais et de la chaufferie, ils ont ouvert des portes, franchi des sas, et se sont retrouvés dans la rue.

Ils continuent aujourd’hui leurs expérimentations dans l’espace public, aux limites du théâtre, de l’insolence et du bon goût.

➡️ https://monsieurcheval.com/

?‍? SUR SCÈNE :

Vincent Portal – Interprète

Théodore Carriqui – Interprète

⏰ Accueil des spectateurs de 16h45 à 17h30

? Bar fermé pendant le spectacle

? Prix : 5 euros, sur place uniquement

? Ouverture normale du Taille-Crayon à 19h00

? Le Taille-Crayon : 21-23 Rue Flachet 69100

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T17:30:00+02:00 – 2023-08-19T19:00:00+02:00

