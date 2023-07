LA RU(É)E DANS LE JARDIN – MûT LE TAILLE CRAYON Villeurbanne, 12 août 2023, Villeurbanne.

? MûT – Cirque, théâtre et musique

⚠️ Tout public

MûT c’est l’histoire de trois personnages qui ont quelque chose de très important à dire. Pour eux, la Troisième Révolution, c’est maintenant : on s’est bien amusé, on a bien profité mais il est temps de se mettre au boulot

MûT c’est l’histoire de cette personne qui perd courage face à tout ce qu’il y a à faire, qui s’écroule et ne veut plus se relever. Mais MûT c’est aussi et surtout l’histoire de comment l’humanité peut retrouver le courage face à ces changements qui nous font si peur. C’est comment accepter, collectivement, d’avoir peur et malgré tout de cultiver l’optimisme et la joie pour avancer et imaginer de nouveaux modèles.

Alternant entre des moments de rire et d’autres où l’on retient son souffle, ce spectacle de 30 minutes explore ce qu’il y a de beau dans l’être humain : sa capacité à se mouvoir et a s’émouvoir.

__________

? LA COMPAGNIE (La désarmante)

MûT est le premier spectacle de la compagnie, créée spécialement à l’occasion, en 2022. La Compagnie La Désarmante a pour projet de porter des spectacles qui nous parlent d’aujourd’hui. Non pas nécessairement militants mais engagés, pour faire de demain un monde meilleur. Pour donner un peu de sens à nos nouvelles réalités déconcertantes. Nous parlons de désarmer, au sens de déposer les armes mais aussi au sens d’étonner, d’inviter à changer de point de vue sur ce qui se passe autour de nous.

➡️ https://www.facebook.com/ladesarmante/

__________

?‍? SUR SCÈNE :

Iona PETMEZAKIS – Metteur en scène et interprète

Caroline BAGUET – interprète

Giovanni MAIA – interprète

__________

⏰ Accueil des spectateurs de 16h45 à 17h30

? Bar fermé pendant le spectacle

?Prix : 5 euros, sur place uniquement

? Ouverture normale du Taille-Crayon à 19h00

? Le Taille-Crayon : 21-23 Rue Flachet 69100

LE TAILLE CRAYON 21 RUE FLACHET Villeurbanne 69100

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T17:30:00+02:00 – 2023-08-12T19:00:00+02:00

