⚠️ Tout public – À partir de 10 ans Franck est vendeur en porte à porte, spécialisé dans l’électroménager. Il est surtout un excellent chanteur de karaoké. Durant le confinement, il décide de prendre son destin en main, lui qui depuis toujours avait vécu « sa vie par procuration devant son poste de télévision ».

Il lâche tout pour réaliser son rêve de chanteur. Il part avec tout son, en tournée, persuadé que ça va bien finir par payer.

Franck est un clown de la vie et saura toujours rebondir, par une ultime pirouette, il chantera jusqu’au bout.

⏰ Accueil des spectateurs de 16h45 à 17h30 ? Bar fermé pendant le spectacle ?Prix : 5 euros, sur place uniquement ? Ouverture normale du Taille-Crayon à 19h00 ? Le Taille-Crayon : 21-23 Rue Flachet 69100

