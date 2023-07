LA RU(É)E DANS LE JARDIN – HISSE ET HO LE TAILLE CRAYON Villeurbanne, 29 juillet 2023, Villeurbanne.

LA RU(É)E DANS LE JARDIN – HISSE ET HO Samedi 29 juillet, 17h30 LE TAILLE CRAYON 5€

? HISSE ET HO – Théâtre jeune public

⚠️ Tout public – À partir de 5 ans

Une vieille échoppe, deux marchands de grand chemin nous interpellent : « Bienvenue sur notre petit port de pêche, au centre du bout du monde où vous trouverez toutes sortes de marchandises à bas prix ! » Parmi leurs babioles de contrebande se trouve… un sabre ! Nos deux personnages sont ici pour nous en conter sa fabuleuse histoire ! Car l’objet est précieux et chargé d’aventures….

Ce conte dépasse alors le comptoir poussiéreux pour envahir la scène… Dans un monde chaotique, le héros de cette histoire s’appelle Bousse. C’est un jeune moussaillon élevé sur un petit bateau de pêche par un vieux capitaine. Le jour de ses huit ans, le capitaine lui révèle ses vraies origines : il serait le fils du plus grand héros de la piraterie « Bernard Magelan Di Costeau Cook ».

? LA COMPAGNIE (l’Usine éphémère)

Dans une dynamique de faire sortir le théâtre de ses gonds en allant au-devant des spectateurs par le biais de performances, tournées ou festivals, L’Usine éphémère démocratise le théâtre en allant au plus près de son public sans tomber dans la facilité ou l’élitisme.

Dans un souci permanent de faire évoluer sa créativité artistique, la compagnie n’hésite pas à remettre en question ses acquis pour rechercher de nouvelles formes, croiser les disciplines, trouver des lieux toujours plus insolites, bref remettre sans cesse en cause les codes du théâtre traditionnel.

➡️ https://usineephemere.wixsite.com/my-site

➡️ https://www.facebook.com/lusineephemere

?‍? SUR SCÈNE :

– Pauline Rollet (Chant, Langue des signes)

– Victor Lassus (Accordéon)

⏰ Accueil des spectateurs de 16h45 à 17h30

? Bar fermé pendant le spectacle

?Prix : 5 euros, sur place uniquement

? Ouverture normale du Taille-Crayon à 19h00

? Le Taille-Crayon : 21-23 Rue Flachet 69100

