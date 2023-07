LA RU(É)E DANS LE JARDIN – MUSHIN BEY LE TAILLE CRAYON Villeurbanne, 22 juillet 2023, Villeurbanne.

LA RU(É)E DANS LE JARDIN – MUSHIN BEY Samedi 22 juillet, 17h30 LE TAILLE CRAYON 5€

? MUSHIN BEY – Marionnette & Musique

⚠️ Tout public

Muhsin Bey, une marionnette habitée, vient à la vie et découvre le monde autour de lui. Au travers de ses rencontres avec les gens, les objets et les émotions, et sans prononcer un seul mot, Muhsin Bey explore sa réalité. Entre le rire et la surprise, nous suivons son voyage intérieur qui nous mène à questionner notre propre rapport au monde.

Accompagnée par le musicien Gabriel Meidinger, la marionnettiste Cansu Akdeniz interprète cette fable interactive sur la curiosité, nos différences et la beauté de vivre.

? LA COMPAGNIE (Flanör Kukla)

Marionnettiste multidisciplinaire, Cansu Akdeniz s’inspire de la ville, de ses habitants et de leurs routines. Avec sa compagnie Flanör Kukla, elle interprète ses créations originales, autant dans les théâtres que dans les rues, cherchant à atteindre par l’esprit l’imaginaire de son public.

Violoniste et ethnomusicologue français basé à Istanbul, Gabriel Meidinger est un musicien qui étudie les musiques traditionnelles à travers le monde. Membre du groupe turc Seyyah, il est aussi fondateur de Kadıköy Session, une communauté artistique stambouliote à la croisée des arts et des disciplines.

⏰ Accueil des spectateurs de 16h45 à 17h30

? Bar fermé pendant le spectacle

?Prix : 5 euros, sur place uniquement

? Ouverture normale du Taille-Crayon à 19h00

? Le Taille-Crayon : 21-23 Rue Flachet 69100

LE TAILLE CRAYON 21 RUE FLACHET Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 79 18 84 »}] [{« link »: « https://urlz.fr/mzMS »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T17:30:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00

