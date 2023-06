LA TENTE D’EDGAR • Compagnie La Trappe à ressorts LE TAILLAN-MEDOC, Parc du Vivier Le Taillan-Médoc, 24 août 2023, Le Taillan-Médoc.

LA TENTE D’EDGAR • Compagnie La Trappe à ressorts Jeudi 24 août, 19h00 LE TAILLAN-MEDOC, Parc du Vivier GRATUIT sans réservation

Magicien tout-terrain

Edgar est un vrai bonimenteur installé dans une tente à roulettes aux allures de cabinet de curiosité. Dandy du bitume, illusionniste du quotidien, le gaillard nous emporte avec un humour décapant dans son petit manège burlesque. Entre paris impossibles, gentilles arnaques, faux ratés et vraies performances, Edgar dévoile un personnage loufoque, pas vraiment délicat – même avec les enfants ! – mais follement attachant. Visiblement adepte des ressorts du stand-up, l’acteur Stéphane Amos maîtrise l’improvisation comme personne et interagit avec son public de façon épatante. Planté dans sa drôle de cahute et noyé sous les fous rires des petits et des grands, cet Edgar balaie tous les clichés rattachés aux magiciens. Et pourtant, en révélant ses astuces bancales et les secrets de ses manipulations tâtonnantes, l’artiste nous impressionne encore plus que s’il nous sortait le grand jeu d’une technique impeccable. Il y a définitivement un bel humoriste engoncé dans ce costume de prestidigitateur.

Avec Stéphane Amos • Créé et interprété par Stéphane Amos • Regards complices : Jérôme Lang & Zabou Lux • Construction décor : Stéphane Amos, Christophe Fruh et Olivier Benoit • Création lumières : Camille Flavignard

Photo : Grand Bornand

☀️ JEUDI 24.08 À 19H suivi d’une discussion conviviale avec l’artiste

☀️ LE TAILLAN-MÉDOC Parc du Vivier, 13 impasse Pen Duick 33320 Le Taillan-Médoc

☀️ TOUT PUBLIC – Familial dès 6 ans

☀️ DURÉE : 1H

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation déplacée au Palio (avenue du Stade) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur la Compagnie La Trappe à ressorts

Extrait du spectacle

https://youtu.be/dOHALT-1qdQ

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

©Grand Bornand