Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00

PRISMES – Apparitions des derniers Harbinger d’Hugo Durante

Au Taillan-Médoc

→ SCULPTURES À DÉCOUVRIR : Parcours à faire seul.e ou en visite commentée

Oeuvres 1 et 2 : dans le parc du Polca

Oeuvres 3, 4 et 5 : dans le chai du Château du Taillan-Médoc

Oeuvre 6 : dans le parc du Château du Taillan-Médoc

Entre septembre 2023 et février 2024, l’artiste Hugo Durante a créé des « apparitions » de sculptures à trois endroits du Taillan-Médoc. Les Harbingers (qui signifient « présages » en anglais) s’inspirent du patrimoine du Taillan-Médoc, de son bâti, de ses histoires et de ses mythes. Qu’annoncent-ils exactement ?

_______ Programme détaillé _______

→ Atelier artistique : Invente tes légendes

de 16h à 18h (en continu – venez pour 10 min, 30 min ou davantage)

au Polca – 8 rue de Calavet 33320 Le Taillan-Médoc.

Gratuit / Ouvert à tous.tes / dès 3 ans.

Dessinez ou écrivez des légendes (ou des fragments de légendes) à partir des œuvres de l’artiste Hugo Durante et du patrimoine du Taillan-Médoc. L’illustratrice Velours Noir a déjà commencé à dessiner des premières histoires et vous accompagnera pour imaginer et développer les vôtres.

Sur réservation par mail annesophie@bam-projects.com ou par SMS au 06 66 94 96 34.

–

→ Balade contée, avec Thierry Giraud

à 17h30 (pour un parcours du Château du Taillan au Polca)

Parcours du Château du Taillan au Polca

Gratuit / Ouvert à tous.tes / dès 7 ans (accompagné d’un adulte).

Parcourez aux côtés de Thierry Giraud, conteur, la commune du Taillan-Médoc. A partir des œuvres d’Hugo Durante et de différentes légendes, entendues ici et là, il vous entraînera dans une balade inédite et onirique.

Sur réservation par mail à annesophie@bam-projects.com ou par SMS au 06 66 94 96 34.

Suite à votre inscription, nous reprendrons contact avec vous par mail pour organiser au mieux le temps du parcours. Une navette Polca > Château pourra être mise en place en cas de besoin.

–

→ Soirée de clôture: rencontre avec l’artiste & live sketching

De 19h à 20h

au Polca du Taillan-Médoc

Gratuit / Ouvert à tous.tes / sans réservation

Prolongez vos découvertes en présence de l’artiste Hugo Durante et de l’ensemble des invités de la journée, au Polca. L’occasion d’échanger avec chacun d’entre eux, d’en apprendre davantage sur les Harbinger révélés et d’assister à une session de Live Sketching à partir des inventions de l’après-midi.

Et ensuite ?

Vous pourrez retrouver Hugo Durante et Anne-Sophie, la médiatrice de Prismes, pour une rencontre, le samedi 03 février 2024.

Vous pourrez participer à une balade contée le vendredi 1er mars à la tombée de la nuit.

Parcourez le Taillan-Médoc seul.e, ou en visite commentée sur réservation : annesophie@bam-projects.com

_______ Pour suivre toute l’aventure → www.prismes.art _______

Prismes, un dispositif singulier en soutien à la création contemporaine, qui va se déployer au cours de l’année 2023/2024, associant 9 communes de la métropole et les citoyens à un processus unique de création artistique. Un programme expérimental soutenu par Bordeaux Métropole, dans le cadre de son plan de soutien à l’économie de proximité.

résidence art

Prismes – Huho Durante