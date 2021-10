Couquèques Couquèques Couquèques, Gironde Le TagadaBar fête Halloween Couquèques Couquèques Catégories d’évènement: Couquèques

Gironde

Le TagadaBar fête Halloween Couquèques, 29 octobre 2021, Couquèques. Le TagadaBar fête Halloween 2021-10-29 19:00:00 – 2021-10-29 00:30:00 Le Tagadabar 11 rue Charles Plumeau

Couquèques Gironde Couquèques Le TagadaBar fête Halloween. Venez déguisés vous amuser dans une ambiance du tonnerre. A cette occasion, notre restauration transformera ses petits plats en plats délicieusement terrifiants. Nous vous proposerons également un karaoké horriblement amusant.

La soirée débutera à 19h00 et se terminera à 00h30.

La restauration sera ouverte de 18h30 à 23h00.

Lieu Couquèques Adresse Le Tagadabar 11 rue Charles Plumeau Ville Couquèques