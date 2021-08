Liffré Relais Nature de Mi-Forêt Ille-et-Vilaine, Liffré Le tacot à Mi-Forêt Relais Nature de Mi-Forêt Liffré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Relais Nature de Mi-Forêt, le dimanche 19 septembre à 10:00 Organisateur Gallo Tonic avec la participation d’Au Fil d’Ercé.

Exposition sur le tacot / à15h, balade chantée en forêt sur les vestiges du tacot / chant, musique… Relais Nature de Mi-Forêt Mi-Forêt, 35340, Liffré Liffré Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

