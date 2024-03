Le tableau volé / Avant-première et rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, samedi 23 mars 2024.

Le tableau volé / Avant-première et rencontre avec le réalisateur Avant-première et rencontre avec le réalisateur Pascal Bonitzer en fin de projection Samedi 23 mars, 18h00 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Début : 2024-03-23T18:00:00+01:00 – 2024-03-23T20:00:00+01:00

Samedi 23 mars à 18h : avant-première et rencontre avec le réalisateur Pascal Bonitzer

Synopsis :

André Masson, commissaire-priseur dans la célèbre maison de ventes Scottie’s, reçoit un jour un courrier selon lequel une toile d’Egon Schiele aurait été découverte à Mulhouse chez un jeune ouvrier. Très sceptique, il se rend sur place et doit se rendre à l’évidence : l’œuvre est authentique, un chef-d’œuvre disparu depuis 1939, spolié par les nazis. André voit dans cette découverte le sommet de sa carrière, mais c’est aussi le début d’un combat qui pourrait la mettre en péril. Heureusement, il va être aidé par son ex-épouse et collègue Bertina, et par sa fantasque stagiaire Aurore…

Réalisation: Pascal Bonitzer

Casting: Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzawi, Louise Chevillotte

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr

Rencontre Pascal Bonitzer