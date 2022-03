Le Tableau de Jade La Gacilly, 14 mai 2022, La Gacilly.

Le Tableau de Jade La Chapelle Gaceline Chemin de La Villebeau La Gacilly

2022-05-14 – 2022-05-14 La Chapelle Gaceline Chemin de La Villebeau

La Gacilly Morbihan

Synopsis:

Pour ce nouveau spectacle en terre imaginaire, je suis heureux de faire confiance à Lauriane de Savigny, qui nous guide sur le chemin de ses rêves. Patrick Massé.

Pièce de théâtre écrite et jouée par Lauriane de Savigny, accompagnée de quatre cavaliers professionnels , Lydie Diverres, Stéphanie Rondin, le Lieutenant- colonel Jean Philippe Robert de l’académie militaire de Saint Cyr Coëtquidan et Patrick Massé.

Jade, 15 ans, est une jeune fille rêveuse. Elle n’a qu’un souhait: avoir un cheval comme celui de son tableau qui se trouve dans sa chambre: Alhambra. La nuit est le moment où tous les rêves peuvent prendre vie.

Mais…le rêve peut-il devenir réalité?

Laissez-vous bercer par ce doux rêve, où se mélangent théâtre, équitation de haute école et amour inconditionnel du cheval.

Tarifs: 20€/adulte et 15€/enfant – 12 ans

contact@equusarte.com +33 6 09 25 42 50

