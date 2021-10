Albi Salle Arcé Cinéma de la Scène Nationale Albi, Tarn Le tabac dans tous ses états Salle Arcé Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Le tabac dans tous ses états

Salle Arcé Cinéma de la Scène Nationale, 10 novembre 2021, Albi.

le mercredi 10 novembre à 18:30

Accès libre sur présentation du passe sanitaire. Mieux vaut donc prévenir que guérir. « Il s’agit de sensibiliser le public, fumeur ou pas, sur les dangers réels du tabac, car nous connaissons tous dans notre entourage des fumeurs », ajoute Gilbert Hangard, adjoint au maire délégué à la santé. D’autres conférences sont d’ores et déjà prévues pour informer le public sur différentes thématiques relatives à la santé. « La Ville d’Albi, intégrée au réseau des Villes santé de l’OMS, se doit à la fois d’accompagner les acteurs de la santé dans leurs missions, mais aussi de proposer aux Albigeois de quoi être bien informés pour rester en forme », conclut l’élu. La Ligue contre le cancer profitera d’ailleurs de cette soirée pour présenter ses actions de prévention. Conférence Le tabac dans tous ses états, le 10 novembre à 18h30, salle Arcé de la Scène nationale. Salle Arcé Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T18:30:00 2021-11-10T21:00:00

