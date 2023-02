LE SYSTEME RIBADIER GARE DU MIDI, 25 février 2023, BIARRITZ.

LE SYSTEME RIBADIER GARE DU MIDI. Un spectacle à la date du 2023-02-25 au 2023-03-13 20:30. Tarif : 38.0 à 65.0 euros.

Le Théâtre Jean Alary en accord avec Arts Live Entertainment Richard Caillat présente (L-D-20-5103/5108/5109) LE SYSTEME RIBADIERUne pièce de : Georges Feydeau Distribution : Patrick Chesnais, Pierre François Martin-Laval, Valérie Karsenti, Benoît Tachoires, Elsa Rozenknop, Emmanuel Vérité Une mise en scène de : Ladislas ChollatApprenant que son premier mari qu’elle aimait aveuglément l’avait déshonorée par 365 fois en 8 ans de mariage, Angèle, sa veuve, est aujourd’hui sur ses gardes. Et c’est son nouvel époux, Ribadier qui subit chaque jour sa suspicion et sa rancœur. Mais Ribadier a un secret : toutes les nuits il a un système infaillible pour sortir discrètement de la maison et échapper à la surveillance de sa femme. L’arrivée impromptue de Thommereux, ami de la maison revenu d’un long exil à Batavia, vient perturber cette savante organisation. Car Thommereux est secrètement amoureux d’Angèle depuis toujours. Et pour arriver à ses fins et posséder enfin celle qu’il aime, il est prêt à faire imploser le système Ribadier. “ Magnifique et très drôle interprétation. La pièce de Feydeau est magnifiquement portée par un trio d’acteurs éblouissant. ’’ – LE FIGARO “ C’est sidérant ! Ce Feydeau ne manque pas de couleurs. Ladislas Chollat met en scène une version élégante et malicieuse du “ Système Ribadier ” – LE PARISIENDurée : 1h50 PMR : 0468777466 Georges Feydeau EUR38.0 38.0 euros

GARE DU MIDI BIARRITZ 23 avenue du général Foch 64200

