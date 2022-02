Le Système Ribadier Antibéa Théâtre Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Le Système Ribadier Antibéa Théâtre, 4 mars 2022, Antibes. Le Système Ribadier

du vendredi 4 mars au dimanche 13 mars à Antibéa Théâtre

Le Système Ribadier est une comédie en trois actes qui s’inscrit dans la grande tradition du vaudeville. Ribadier est le second mari d’Angèle, veuve de « feu Robineau ». Devenue très suspicieuse, suite aux tromperies de son ex-mari, Angèle a développé une jalousie frisant la paranoïa et surveille étroitement les activités de son deuxième époux. Mais Ribadier possède un don tout particulier ! Ainsi peut-il convoler en galante compagnie après avoir endormi sa femme ne la réveillant qu’à son retour grâce à son système : l’hypnose ! Jusqu’au jour où il se confie maladroitement à Aristide Thommereux, ancien prétendant d’Angèle, revenu d’un exil de plusieurs années à Batavia. Profitant d’une escapade de Ribadier, Thommereux réveille Angèle pour lui réitérer sa flamme… C’est à ce moment-là que Ribadier revient en catastrophe, poursuivi par Savinet, le mari de sa maîtresse du moment. Comme toutes les belles mécaniques finissent par se détraquer, il en va de même du « système Ribadier ». Le ton est vif, les mensonges fusent et les quiproquos s’enchaînent jusqu’à créer un imbroglio jubilatoire. Production : La Compagnie Arkadia Mise en scène : Stéphane Eichenholc Distribution : Jean-Louis Stora, Galicia Guy, Emmanuel Thibier, Roland Truin, Stéphane Giampietri, Isabelle Poli

Tarifs de 10€ à 16€

Georges Feydeau Antibéa Théâtre 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T22:00:00;2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T22:00:00;2022-03-06T16:00:00 2022-03-06T17:30:00;2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:00:00;2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:00:00;2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Antibéa Théâtre Adresse 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Ville Antibes lieuville Antibéa Théâtre Antibes Departement Alpes-Maritimes

Antibéa Théâtre Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/

Le Système Ribadier Antibéa Théâtre 2022-03-04 was last modified: by Le Système Ribadier Antibéa Théâtre Antibéa Théâtre 4 mars 2022 Antibéa Théâtre Antibes Antibes

Antibes Alpes-Maritimes