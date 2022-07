Le système Ribadier, 13 mars 2023, .

Le système Ribadier



2023-03-13 20:30:00 – 2023-03-13

Un condensé du génie comique de FEYDEAU !

Angèle est une femme jalouse. Son premier mari, Robineau, l’a trompée 365 fois en huit ans de mariage. Le gredin avait même l’outrecuidance de noter méticuleusement ses fredaines dans un carnet. Suspicieuse, Angèle surveille donc son nouveau mari, Ribadier, comme du lait sur le feu. Mais Ribadier, mari aussi volage que Robineau, a un « système » redoutable : l’hypnose !

Pour une horlogerie jubilatoire aussi précise, il faut des comédiens à la hauteur : Nicolas VAUDE, Isabelle GELINAS et Patrick CHESNAIS font des étincelles. À la mise en scène, Ladislas CHOLLAT a planté avec humour un décor dans un cadre en noir et blanc, mobile. Dans cet ensemble moderne, on parle au subjonctif, on porte des tenues d’époque et on joue vrai avec toute l’énergie qui convient, sans se prendre au sérieux.

Un cocktail enivrant concocté avec le meilleur du vaudeville.

