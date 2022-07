Le système Ribadier, 23 février 2023, .

Le système Ribadier



22 43 Et c’est son nouvel époux, Ribadier, qui subit chaque jour sa suspicion et sa rancœur. Mais Ribadier a un secret : toutes les nuits il a un système infaillible pour sortir discrètement de la maison et échapper à la surveillance de sa femme.



L’arrivée impromptue de Thommereux, ami de la maison revenu d’un long exil à Batavia, vient perturber cette savante organisation.

Car Thommereux est secrètement amoureux d’Angèle depuis toujours.

Et pour arriver à ses fins et posséder enfin celle qu’il aime, il est prêt à faire imploser le système Ribadier.

Apprenant que son premier mari qu’elle aimait aveuglément l’avait déshonorée par 365 fois en 8 ans de mariage, Angèle, sa veuve, est aujourd’hui sur ses gardes.

