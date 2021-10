LE SYSTEME Narbonne, 11 novembre 2021, Narbonne.

Le Système de Falk Richter et Bernard Laborde

Le système exclut ceux qui n’y prennent plus de plaisir, ceux qui ne s’y retrouvent plus. Dérives managériales et déshumanisation au travail, comparer, étalonner, mesurer… et évaluer les autres dans une optique concurrentielle pour s’améliorer, toujours s’améliorer…

En suivant le parcours parallèle de plusieurs personnages solitaires, à la fois victimes et bourreaux d’une société régie par les lois du Marché, Falk Richter propose une fantaisie poétique actuelle et mordante, humoristique, sur le monde de l’entreprise, la destruction de l’individu, la complaisance et l’acceptation tacite de chacun face à un système économique et politique de plus en plus complexe et abstrait.

Ce ne sont pas seulement des spectateurs que Falk Richter convoque, mais des citoyens du monde à qui il offre son travail, voulu comme un moyen de déchirer le voile de plus en plus épais des contre-vérités accumulées qui nous empêchent de voir l’histoire que nous sommes en train de vivre, et son absurdité.

theatre.entresort@gmail.com +33 4 68 75 02 73 https://theatre-entresort.com/

