« Après le succès des événements « Harry Potter et le droit » et « Le droit dans les contes de fées », l’ENM reprend ses conférences ANGLE DROIT destinées au grand public, organisées en partenariat avec la librairie Mollat. La prochaine, consacrée au droit dans les polars, se tiendra le mardi 12 octobre à partir de 18h30 à l’ENM Bordeaux. Un roman policier doit-il se nourrir de l’air du temps ? La fiction policière rattrape-t-elle la réalité ou est-ce l’inverse ? Le polar est-il le reflet de la société ? Quelle vision des magistrats ont les auteurs de polars ? Autant de questions qui seront abordées au cours de cette soirée avec les éclairages d’Éric Halphen, magistrat, homme politique et écrivain, et Hervé Le Corre, auteur de roman policier. 2 romans policiers au cœur des échanges : >>> Le dernier roman d’Éric Halphen, La faiblesse du maillon (2020), met en scène une jeune commissaire à l’Office central de répression du trafic de stupéfiants, qui commet lors d’une intervention un acte dont la gravité et la médiatisation peuvent nuire à son compagnon, un jeune loup qui veut faire carrière en politique et fait partie de la garde rapprochée d’un candidat à la présidentielle. Ce dernier reçoit parallèlement des menaces sur son téléphone portable dont le sérieux va crescendo au fil des chapitres. >>> Hervé Le Corre, dans son roman noir Traverser la nuit (2020), raconte l’histoire de Louise, harcelée par son ancien compagnon qui, un jour, la brutalise au point de la laisser dans un état grave. L’enquête est confiée au groupe dirigé par le commandant Jourdan. Parallèlement, un tueur de femmes sévit, pulsionnel et imprévisible, profondément perturbé. Au cœur de ces ténèbres et de ces deux histoires, Jourdan, un policier, un homme triste et taiseux, qui tente de retrouver goût à la vie… Conférence suivie d’une vente de livres avec signatures. Lieu : Amphithéâtre Simone Veil, École nationale de la magistrature, 10 rue des Frères Bonie à Bordeaux Inscription gratuite et obligatoire via [https://www.weezevent.com/conference-angle-droit](https://www.weezevent.com/conference-angle-droit) Pass sanitaire et port du masque obligatoires. »

