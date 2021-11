Le syndrome du banc de touche (théâtre) Cherbourg-en-Cotentin, 23 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Le syndrome du banc de touche (théâtre) Espace culturel Buissson 73 rue Ferdinand Buisson Cherbourg-en-Cotentin

2021-11-23 20:45:00 20:45:00 – 2021-11-23 Espace culturel Buissson 73 rue Ferdinand Buisson

Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-en-Cotentin

Spectacle écrit et interprété par Léa Girardet, mise en scène : Julie Bertin.

Avec Gaia Singer, Robin Causse, Bastien Lefèvre, Lucas Lelièvre, Thomas Costerg, Floriane

Gaudin et Pierre Nouvel Production : FAB, ACME, LE GRAND CHELEM.

En 1998, pendant qu’Aimé Jacquet, l’entraîneur des bleus, gagne la coupe du monde, Léa, passionnée de foot et de ses valeurs, rêve de devenir comédienne. Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire. Léa est restée sur la touche !

Le spectacle est né d’une expérience personnelle de la comédienne Léa Girardet : le chômage après ses années de formation. “Très vite, un sentiment de mise à l’écart s’est installé dans mon quotidien, m’enfermant dans un cercle vicieux d’inactivité. J’ai fait le parallèle avec les footballeurs remplaçants, qui passent plus de temps à encourager leurs co-équipiers qu’à fouler la pelouse.” Le banc de touche est la salle d’attente des incertains, timides, sensibles, douteux, précaires, suiveurs… Et le spectacle une déclaration d’amour à “la lose” et à tous ces moments de doute.

Durée : 1h – Tout public.

+33 2 33 20 44 54

Durée : 1h – Tout public.

