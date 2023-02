LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE THEATRE DU GARDE-CHASSE – LES LILAS LES LILAS Catégories d’Évènement: Les Lilas

MAIRIE DES LILAS – THEATRE DU GARDE-CHASSE (L.1-1066925/2-1066926/3-1066927) PRESENTE CE SPECTACLE LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHEIl y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd'hui, Aimé Jacquet est rentré dans l'histoire et Léa est restée sur la touche à l'image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide de s'auto-titulariser en suivant les pas du sélectionneur de l'équipe de France. Durée : 1h00 De et avec Léa Girardet Mise en scène Julie BertinParking accessible. Métro Mairie des Lilas (ligne 11). Ouverture des portes une heure avant le début de la représentation. Bar et restauration sur place. Pas d'accès PMR. Léa Girardet, Julie Bertin Votre billet est ici THEATRE DU GARDE-CHASSE – LES LILAS LES LILAS 181 BIS RUE DE PARIS

De et avec Léa Girardet

Mise en scène Julie Bertin



Parking accessible.

Métro Mairie des Lilas (ligne 11).

Ouverture des portes une heure avant le début de la représentation.

Bar et restauration sur place.

20.0 EUR

