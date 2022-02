Le syndrome du banc de touche Joué-lès-Tours, 22 mars 2022, Joué-lès-Tours.

2022-03-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-22

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Joué-lès-Tours

28 EUR 28 par la Cie Le Grand Chelem

Comédienne peu distribuée, cette fan de foot réalise une déclaration d’amour à la lose et à toutes les périodes de doute. La jeune femme fait un parallèle, drôle et touchant, entre sa vie de comédienne et le quotidien des footballeurs remplaçants. Seule en scène, elle rend hommage à la persévérance face à l’échec dans ce véritable marathon théâtral plein d’humour et de poésie.

Comédienne peu distribuée, cette fan de foot réalise une déclaration d’amour à la lose et à toutes les périodes de doute. La jeune femme fait un parallèle, drôle et touchant, entre sa vie de comédienne et le quotidien des footballeurs remplaçants. Seule en scène, elle rend hommage à la persévérance face à l’échec dans ce véritable marathon théâtral plein d’humour et de poésie.

Pauline Le Goff

