LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE Ganges, 20 mars 2022, Ganges.

2022-03-20 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-20 19:30:00 19:30:00

13 13 EUR La Compagnie Le grand chelem présente : « Le syndrome du banc de touche ». A partir de 12 ans.

Parallèle drôle et touchant entre la vie de comédienne et le quotidien des footballeurs remplaçants, « Le syndrome du banc de touche » est une déclaration d’amour à la loose et à tous les moments de doute qui nous poussent chaque jour à devenir la personne qu’on devrait être.

