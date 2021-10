Les Clayes-sous-Bois Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois, Yvelines LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

le jeudi 27 janvier 2022 à 20:30

Tout public à partir de 12 ans Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire et Léa est restée sur la touche, à l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide de s’auto titulariser en suivant les pas de l’entraîneur de l’équipe de France. Il s’agit ici de se demander quelle peut être la beauté de l’échec dans une société où la performance, la concurrence et la réussite nous sont données comme les seules lignes de conduite valable. Pourtant, il y a fort à parier que le succès se rencontre aussi en faisant l’expérience de l’échec… Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 10,00€

Espace Philippe Noiret 1, place Charles de Gaulle Les Clayes-sous-Bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T20:30:00 2022-01-27T22:30:00

