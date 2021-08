Le syndrome du banc de touche Centre culturel Athanor, 12 novembre 2021, Guérande.

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de devenir comédienne.Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire et Léa est restée sur la touche, à l’image des footballeurs remplaçants. La jeune femme décide avec humour et détermination de s’auto-titulariser en suivant les pas de l’entraîneur de l’équipe de France. Dans ce one-woman show percutant, le sport et le théâtre se rejoignent pour porter un même combat : la persévérance face à l’échec. **À partir de 10 ans** _La présentation d’un pass sanitaire valide et le port du masque pour les plus de 11 ans vous sera demandé._

De 6 à 15€

Théâtre et foot

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Intramuros Loire-Atlantique



2021-11-12T20:30:00 2021-11-12T21:30:00