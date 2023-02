LE SYNDROME D’HERCULE ESSAION – SALLE THEATRE, 17 février 2023, PARIS.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle A quoi pourraient ressembler les 12 travaux d’Hercule au XXIème siècle ? La comédie musicale prix du jury et prix de l’écriture au Festi’Bouge 2022. Mlle Lapythie, hypnothérapeute, soigne grâce à la mythologie. Blaise est le patient idéal : il devra revisiter les 12 travaux d’Hercule pour se libérer de ses phobies et addictions ! Une comédie musicale mytholo-pop-rock, pour le plaisir des enfants et des adultes. Auteurs: Marie Courtel, Gilles Sallé Avec : Charlotte Jouanneteau ou Marie Courtel, Gilles Sallé ou Paul Cervera Mise en scène : Gilles Sallé, Charlotte Jouanneteau Une comédie musicale à partir de 8 ans Presse: Spectacle aussi plaisant pour les petits que les plus grands. Chants, danses et bons mots s’alternent avec allégresse. (…) mise en scène ingénieuse(…) beaucoup d’ enthousiasme et un beau brin de voix. Un spectacle original qui permet d’apprendre tout en s’amusant. Froggy’s delight Le syndrome d’Hercule est un spectacle léger dont le sujet s’adresse à tous les publics (…)les traits d’humour et le dénouement émouvant et heureux de ce spectacle mytholo-musical(…)met à l’honneur les valeurs universelles de ténacité, dépassement de soi et d’autres qu’on vous laisse découvrir. Musical Avenue LE SYNDROME D’HERCULE

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

