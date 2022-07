LE SYNDROME DE PÉNÉLOPE, 21 octobre 2022, .

LE SYNDROME DE PÉNÉLOPE



2022-10-21 20:30:00 – 2022-10-21 21:30:00

Chorégraphie d’Hervé Maigret

Assistante Chorégraphe Julie Cloarec-Michaud

Artistes chorégraphiques Emilia Benitez (Équateur), Liz Cherhal (France), Julie Cloarec-Michaud (France), Nathalie Licastro (France), Charlotta Öfverholm (Suède), Eléa Ha Minh Tay (France), Isabelle Teruel (France) et Maeva Truchot (France)

Chant/musique live Liz Cherhal

Un spectacle libre et touchant qui nous guide vers un puissant élan de libération des destins



Presse

Wik Nantes : » Dans un décor de filets tendus, 8 danseuses venant des 4 coins du monde, dont une chanteuse et une philosophe, s’inspirent de la mythologie grecque pour tisser une danse puissante et exprimer un chemin vers la liberté. Un magnifique et enthousiasmant ballet de corps et de paroles, libérateur ! »

dernière mise à jour : 2022-07-26 par