Le syndrome de l’oiseau Théâtre Montansier, 24 mars 2022, Versailles.

Le syndrome de l’oiseau

du jeudi 24 mars 2022 au samedi 26 mars 2022 à Théâtre Montansier

Dans le quotidien presque banal d’un couple avec enfant dont les préoccupations matérielles et les grandes espérances ressemblent aux nôtres, l’auteur nous guide au cœur d’une folie faussement ordinaire. Ils pourraient être nos voisins, voire des membres de notre famille… si ce n’étaient certains dérapages étranges et une différence essentielle : l’absence de liberté de la jeune femme. Le syndrome de l’oiseau évoque l’histoire de Natasha Kampusch. « Ces tragédies à hauteur d’hommes et de femmes, expériences ultimes où la violence croit convoquer l’amour, révèlent la puissance et la beauté de l’instinct de survie. C’est ce qui rend complexe et périlleux le désir de les porter sur une scène de théâtre. À proposer un spectacle trop réaliste, on en deviendrait sordide. Et à chercher trop de poésie, on en esquiverait la puissance du sujet… un équilibre délicat que cette pièce propose. » – Sara Giraudeau. De Pierre Tré-Hardy, mise en scène Sara Giraudeau et Renaud Meyer.

Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



2022-03-24T20:30:00 2022-03-24T22:00:00;2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:00:00;2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:00:00