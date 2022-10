« LE SYNDROME DE CASSANDRE », YANN FRISCH / CIE L’ABSENTE

« LE SYNDROME DE CASSANDRE », YANN FRISCH / CIE L’ABSENTE, 25 décembre 2022, . « LE SYNDROME DE CASSANDRE », YANN FRISCH / CIE L’ABSENTE



2022-12-25 16:30:00 – 2022-12-25 17:30:00 Le Clown est une créature qui cherche une légitimité dans le regard de l’autre, et qu’il est condamné à ne jamais trouver. Drôle et tragique à la fois, le clown est pourtant là, bien campé dans son univers, face aux spectateurs, sûrs de rire grâce à lui, avec lui et de lui. Dans sa logique de clown, tout cela est bien réel. Il voudrait qu’on le croie, mais… pouvons-nous le croire ? Yann Frisch imagine le parcours du clown tel une tragédie grecque. Mangeur compulsif de bananes, ce personnage un brin fou, un brin enfant, un brin clochard, nous entraîne dans un spectacle sensible, bouleversant et magique. Conseillé à partir de 14 ans. Nous pouvons garder vos jeunes enfants pendant le spectacle. dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville