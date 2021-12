Saint-Aunès Médiathèque André Willaime Hérault, Saint-Aunès Le syndrome aigu de la Rouscaille Médiathèque André Willaime Saint-Aunès Catégories d’évènement: Hérault

Médiathèque André Willaime, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Sophia a sept ans, elle n’a pas toutes ses dents et elle n’est jamais contente. Elle a en effet contracté une maladie contagieuse qui porte le nom compliqué du « Syndrome Aigu de la Rouscaille ». Dans son entourage, il y a ceux qui veulent l’aider de tout leur cœur et ceux qui veulent l’enfoncer encore plus de tous leurs orteils. Au travers d’une journée bien mouvementée, Sophia part à la recherche de son bonheur égaré. Tenue exigée : tous en pyjama !

places limitées, réservations indispensables

Spectacle de la Compagnie les Petits Enchanteurs Médiathèque André Willaime 2 Rue Antoine de St Exupery 34130 Saint-Aunès Saint-Aunès Hérault

