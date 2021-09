Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille Le Syndicat Du Chrome / Le Pompier Poney Club Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Molotov, le jeudi 30 septembre à 19:30

Jeudi 30 Septembre à partir de 19h30 Concert de soutien à Le Molotov ! 19:30 => Ouverture du bar et des paillettes 20:30 => le PPC chauffe la salle [[https://www.lepompierponeyclub.com](https://www.lepompierponeyclub.com)](https://www.lepompierponeyclub.com) 21:45 => le Syndicat du Chrome envoie du lourd [[http://lesyndicatduchrome.org](http://lesyndicatduchrome.org)](http://lesyndicatduchrome.org)

5€

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T19:30:00 2021-09-30T23:30:00

