Rennes Faculté de droit et de science politique Ille-et-Vilaine, Rennes Le syllogisme judiciaire Faculté de droit et de science politique Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Le syllogisme judiciaire Faculté de droit et de science politique, 22 octobre 2021, Rennes. Le syllogisme judiciaire

Faculté de droit et de science politique, le vendredi 22 octobre à 14:00

Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de [**Kévin CASTANIER**](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/kevin-castanier), mention Droit, intitulée : _Le syllogisme judiciaire_, **Vendredi 22 octobre 2021 à 14 heures**, à la Faculté de droit et de science politique de Rennes, salle du Conseil, devant le jury composé de : * **JEULLAND Emmanuel**, Professeur, Université de Paris 1, Rapporteur, * **CHENEDE François**, Professeur, Université de Lyon 3, Rapporteur, * **FABRE MAGNAN Muriel**, Professeur, Université de Paris 1, * **DELFOSSE-CICILE Marie-Laure**, Professeur, Université de Rennes 1, * **DESGORCES Richard**, Professeur, Université de Rennes 1, directeur de thèse. Kévin Castanier soutiendra sa thèse le vendredi 22 octobre 2021. Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté de droit et de science politique Adresse 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Faculté de droit et de science politique Rennes