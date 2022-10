LE SWITCH

LE SWITCH, 2 décembre 2022, . LE SWITCH



2022-12-02 – 2022-12-02 Philippe a bien de la chance, il a une femme et une maîtresse, jusque-là, rien que de très normal, mais lassées du traitement qu’il leur accorde avec assiduité, voici qu’elles décident de goûter aux plaisirs de l’autre. La femme veut être traitée comme une maîtresse et la maîtresse comme une femme. C’est le Switch!

A partir de cet instant Philippe va avoir une vie beaucoup plus compliquée… Une comédie légère qui fait du bien ! dernière mise à jour : 2022-08-10 par

