Dans le cadre de L'Imprévu des Mercredis de l'été, les spectacles seront proposés en déambulation. Un mélange de jazz manouche et chanson française, allant de Nougaro jusqu'au Django et des compositions originales.

2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T19:00:00

