Le Suquet des Artistes présente l’exposition « Ces portes de corne et d’ivoire » de Barbara Navi du 3 février au 28 avril 2024 Le Suquet des Artistes Cannes, mardi 19 mars 2024.

Le Suquet des Artistes présente l’exposition « Ces portes de corne et d’ivoire » de Barbara Navi du 3 février au 28 avril 2024 Le Suquet des Artistes Cannes 19 – 23 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-19 10:00

Fin : 2024-03-23 13:00

Du 3 février au 28 avril 2024, le Suquet des Artistes de Cannes présente Ces portes de corne et

d’ivoire, une exposition consacrée à l’artiste Barbara Navi. 19 – 23 mars 1

La photographie, le collage, la maquette, la vidéo participent à l’élaboration des matériaux

iconographiques dont la peintre fait usage pour réaliser ses œuvres. Ses tableaux convoquent

les strates de la mémoire et de l’archaïque immémorial à travers des scènes s’apparentant à

des anamnèses, des souvenirs-songe. Des linéaments improbables de paysages s’y télescopent

dans un univers disloqué où les archives familiales entrent en collision avec des documents

historiques et des fragments iconographiques issus de l’histoire de l’art.

Le Suquet des Artistes 7 rue Saint-Dizier, 06400 Cannes Vallon Provençal Cannes 06414 Alpes-Maritimes