Le Supersonic fête ses 7 ans ! SUPERSONIC, 2 février 2023, Paris.

Du jeudi 02 février 2023 au vendredi 03 février 2023 :

. gratuit

Ce lieu incontournable du rock à Paris (12e) vous donne rendez-vous le jeudi 2 et le vendredi 3 février 2023 pour fêter son anniversaire, avec au programme, Chilli Jesson, Blind Delon, Sydney Valette, Bad Bad Bird, Nous Étions Une Armée…

Au programme du jeudi 2 février, on va se balader entre le Supersonic Club et le disquaire Supersonic Records pour une programmation relevée.

NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE (Post-rock – Paris)

-> sur la scène du Supersonic Records

NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE est la quête d’une nouvelle poétique parlée-chantée, d’une autre manière de faire entendre du français sur de la musique. La fugue, le spleen, l’espoir désabusé d’un ailleurs rimbaldien, jonchent la route de cette prose sentimentale. Sur scène, les guitares du duo et les boîtes à rythmes accompagnent la voix dans ses murmures et dans ses hurlements.

BAD BAD BIRD (Power pop punk – Rouen/Paris)

-> sur la scène du Supersonic Club

Échappée sans être si éloignée du garage punk cher à son groupe Toybloïd, Madeleine Loiseau dévoile son alter ego en solo. Mélodie pop, énergie punk rock, et de l’amour chanté en français. Soyez prévenu.es, ses irrésistibles refrains se nicheront dans vos mémoires en une écoute ! Louis Péchinot (Pogo Car Crash Control), Hugo Fabbri (Vigor Hugo) et Axel Misipo (Louis Lingg & the Bombs) l’accompagneront sur scène.

SYDNEY VALETTE (Dark Wave – Paris)

-> sur la scène du Supersonic Records

Sydney Valette viendra nous présenter en live son 6ème album: “Home Alone”. Fruit de la pandémie et de ses déchirements, c’est un retour aux sources, à la façon dont tout a commencé en 2005 : faire de la musique seul dans sa chambre. Comme d’habitude, Sydney fait de la multitude de genres utilisés une des clés de voûte de son travail. Vous entendrez dans cet album de la Dark Wave, de l’Ebm, du Post Punk, de la Rave, de l’Italo Disco, de l’Ambient, toujours leadé et teinté d’une ambiance Pop sous-jacente.

BLIND DELON (Synthpunk – Toulouse)

-> sur la scène du Supersonic Club

Projet synthpunk toulousain créé en 2016 par Mathis Kolkoz. Lignes de basse froides et synthétiseurs d’antan, post-punk français et romantisme noir, Blind Delon joue un live singulier alliant bruits bruts et mélancolie pure

CHILLI JESSON (Indie rock – Londres)

-> sur la scène du Supersonic Club

Et enfin on accueillera Chilli Jesson, membre fondateur des Palma Violets, groupe incontournable de l’indie rock des années 2010 (dans la veine de The Vaccines ou The Cribs) ! Le charme insolent de Chilli Jesson ne l’a pas quitté. Le début de cette nouvelle ère commence avec son tout nouveau single, “St. Vitamin”. Exubérant et plein de vigueur, le refrain de la chanson nous entraîne dans un refrain inspiré du dub-step et digne de passer en boucle dans un club rock.

WE HATE YOU PLEASE DIE

ont malheureusement dû annuler leur concert

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris



