Le Super-pouvoir de l’Eau / Théâtre à molette / Pince-moi Festival Plougonvelin, 25 mai 2022, Plougonvelin.

Le Super-pouvoir de l’Eau / Théâtre à molette / Pince-moi Festival Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin

2022-05-25 15:00:00 – 2022-05-25 16:00:00 Rue du Stade Espace Keraudy

Plougonvelin Finistère Plougonvelin

Hector 8 ans, a toujours rêvé d’être un super-héros.

Il est solitaire et effacé, il a son univers. En grandissant, l’imaginaire perd du terrain et force est de constater qu’il n’a pas de super-pouvoir. Mais pourquoi renoncerait-il à sauver le monde pour si peu ?

Les rencontres, l’amour, le temps qui passe vont lui apprendre ce qu’est un super-pouvoir et quoi en faire. Parfois scientifique, sa quête initiatique nous amène

à nous interroger sur ce que nous sommes tous.

De l’eau !

contact@theatreamolette.fr +33 6 72 22 06 86 https://www.pince-moi-festival.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT IROISE BRETAGNE