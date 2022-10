Le Super Marché #5 Little Atlantique Brewery Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Entrée libre L’événement dédié aux acteurs locaux fête son premier anniversaire. Après une édition estivale caniculaire, Le Super Marché revient en octobre 2022 pour un cinquième round !Les samedi 22 et dimanche 23 octobre prochains, le Little Atlantique Brewery accueillera cette nouvelle sélection d’exposants. Ce sera aussi l’occasion de fêter un an de ce projet atypique. Ce Super Marché local met en avant entrepreneurs, artisans, créateurs et autres commerçants, en développement ou déjà reconnus. Ce mélange « made in ici » constitue la marque de fabrique de l’événement et tend à s’éloigner des marchés de créateurs déjà nombreux dans la région nantaise. En marge de la vingtaine d’exposants de tous bords présents au 2e étage, le Super Marché accueillera 2 Dj’s, une tatoueuse, un espace coiffure, de supers illustrateurs et un atelier de confection de couronnes en fleurs séchées (presque complet). On ne souffle pas une première bougie sans une petite fiesta ! Le Super Marché fermera ses portes samedi 22 octobre au deuxième étage de la Little Atlantique Brewery à 19h. La suite se passera au rez-de-chaussée où un dancefloor côtoiera les tables à disposition pour le food & drink : 19h-21h – Siwal / 21h-2h – Chantal crew. Little Atlantique Brewery Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

