Gratuit : non Entrée libre Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 de 11h à 19h Le Disquaire du Dimanche et Studio Jeannine présentent leur SUPER MARCHÉ local, “made in ici”. Il est de retour ! Le Super Marché revient pour une troisième édition à la Little Atlantique Brewery.Une quinzaine d’exposants de tous horizons, des DJ’s (Ano Poli & Dou), du tatouage, un corner illustrations (Studio L’intrépide, Pierre Poux, Johanne Licard, Atelier Lugus, Maison Moche & Orana Trikovna) et d’autres surprises seront présentes tout le week-end ! Afters du Super Marché (autres organisateurs) au LAB :- Samedi : DJ set au rez-de-chaussée (Popofski)- Dimanche : Lyrebird Atlantic Beatbox Battle au rdc Little Atlantique Brewery adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

