Le super loto de Fondada – 2ème édition Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d’Estrétefonds, samedi 4 mai 2024.

Le super loto de Fondada – 2ème édition Loto organisé par le SEC (Escalade) et l’APEF (Association des Parents d’élèves de Fondada) Samedi 4 mai, 14h00 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Carton parties enfants : 2€

Carton parties adultes x1 : 3€

Carton parties adultes x3 : 8€

Carton parties adultes x4 : 10€

Carton parties adultes x6 : 12€

Carton parties adultes x8 : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T14:00:00+02:00 – 2024-05-04T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T14:00:00+02:00 – 2024-05-04T18:00:00+02:00

L’association des parents d’élèves de Fondada et le SEC organisent la 2ème édition du Super Loto de Fondada !

Plus de 6000€ de Lots à gagner ! Des week-ends en famille par ci, des bons d’achats par là, on vous a préparé de quoi passer un super moment en notre compagnie le 04 mai 2024, ouverture des portes à partir de 14h !

Il y aura comme l’an dernier 9 parties pour tous, et 3 parties réservées aux enfants d’âge scolaire sur cartons spécifiques pour permettre aux adultes de faire une pause.

Nous avons tout prévu pour les petites faims (ou les grosses) et une buvette sera également à votre disposition.

Principaux lots pour tous: Bon d’achat de 400€ à Intermarché, week-end en famille à Carcassonne Cabane dans les bois avec logement et activités, week-end en famille à Rocamadour avec logement et activités, nombreux bons d’achat dans les commerces de la région, Jambon entier de la maison Garcia et paniers garnis, Bon d’achat de 150€ chez Boulanger, nombreuses activités dans la région : sorties, visites, repas, ….

Principaux lots enfants: Bon d’achat de 200€ à Cultura (pour choisir ses livres, musiques, jeux, activités manuelles, …); bon d’achat de 150€ chez Décathlon (tout pour le sport!), panier suprise avec des legos et pleins de suprises!

Plus d’infos ici :

https://spot-escalade-castelnau.fr/loto-4-mai

Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d'Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie

8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds

loto APEF