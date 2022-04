Le Sundgau insolite Ferrette Ferrette Catégories d’évènement: Ferrette

Ferrette Haut-Rhin Ferrette Visite guidée effectuée par un moniteur arboricole. Visite du verger à Bendorf avec 138 arbres de différentes espèces. Présentation de différentes variétés de fruits, dégustation de fruits mûrs à la période de la visite.

Visite du parc à autruches et autruchons à Sondersdorf. Dégustation de jus de pommes frais.

A noter : la ferme du Hornihof à Kiffis, dernière étape de la visite, est située sur les hauteurs du village et uniquement accessible via un chemin forestier. Evitez cette visite si votre voiture est trop basse ou peu performante.





