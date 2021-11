Steinsoultz Steinsoultz Haut-Rhin, Steinsoultz Le Sundgau face aux changements climatiques – Soirée d’échange Steinsoultz Steinsoultz Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2021-11-26 20:00:00 – 2021-11-26

Le Sundgau face aux changements climatiques – Soirée d'échange

2021-11-26 20:00:00

Steinsoultz, Haut-Rhin

Cette soirée sera l'occasion de présenter les dernières projections climatiques sur le territoire alsacien et leurs potentiels impacts sur le territoire Sundgauvien. La première partie prendra la forme d'une conférence animée par Monsieur Yves HAUSS, responsable Climatologie à Météo France, qui présentera les analyses scientifiques et météorologiques actuelles de l'évolution du climat à l'échelle du territoire Alsacien. La seconde partie de la soirée s'organisera sous la forme d'une table ronde autour de l'engagement des collectivités dans la transition écologique. Vous trouverez plus d'informations sur cette soirée, ainsi que le formulaire permettant de s'y inscrire, sur le site internet : Soirée climat (cc-sundgau.fr)

Soirée d'échange : les impacts locaux du changement climatique. Conférence suivie d'une table ronde. sur inscription : www.cc-sundgau.fr/soiree-climat. Pass sanitaire obligatoire +33 3 89 08 36 20

