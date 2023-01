Masterclass « intégrer Ableton Live sur scène » Le SUM / Sèvres / 92 Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Animée par Vincent Cut Charpin Le SUM / Sèvres / 92 111 rue des bruyeres sevres Les Bruyères Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France La SUM organise une nouvelle Masterclass le 4 février sur le thème: « Intégrer Ableton Live sur scène ». Elle s’adresse aux musicien·nes qui veulent intégrer, ou ont déjà intégré, Ableton Live dans leur(s) show(s) et qui veulent aller plus loin.

Elle sera animée par Vincent Cut Charpin, batteur (Jahneration, Dajak, Hatik, Sara Lugo…), session maker (Nâaman, Ryon, Suki…) et beat maker (Khiks, Kesh, Mora Mora…). C’est gratos.

