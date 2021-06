Paris Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Le Sultan, le Pêcheur et le Jeune Prince des Iles Noires Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 15h à 16h

gratuit

d’après un extrait des Mille et Une Nuits Violoncelle et Voix | Dès 6 ans | Durée 55 mn Conte – Béatrice Vincent Création musicale et violoncelle – Elisabeth Urlic une création collective de la Cie du Chameau Un pauvre pêcheur poursuivi par la malchance se trouve aux prises avec un génie furieux, une cuisinière est bien embarrassée par des poissons qui se mettent à parler quand on essaie de les faire frire, une jeune femme se lève la nuit à l’insu de son mari et les portes s’ouvrent devant elle sans qu’elle les touche, un jeune prince est transformé en statue de marbre de la taille jusqu’aux pieds. Magie, humour et mystère, se mêlent dans cette adaptation, pour violoncelle et voix, d’un extrait des Mille et Une Nuits.

Mercredi 30 juin à 15h A partir de 6 ans Sur réservation, nombre de places limitées

Spectacles -> Jeune public Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin Paris 75003

3 : Temple (308m) 3, 11 : Arts et Métiers (316m)

Contact :bibliothèque Marguerite Audoux 01 44 78 55 20 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr 0144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr Spectacles -> Jeune public Bibliothèques;En famille;Enfants

