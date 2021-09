Le suisse trait sa vache et vit paisiblement Théâtre le douze dix-huit, 8 avril 2022, Le Grand-Saconnex.

Il y a encore une cinquantaine d’années, la plupart d’entre nous cultivait un petit lopin de terre. Certain·es avaient même quelques poules, quelques lapins pour subvenir à leurs besoins. En quelque sorte, on était responsable du contenu de son assiette. Et aujourd’hui… quel lien avons-nous gardé avec cette terre nourricière ? Comme dans ses précédentes créations, Isabelle-Loyse Gremaud continue son travail théâtral sur le questionnement du réel. Basé sur des témoignages récoltés auprès d’agricultrices et d’agriculteurs romands, « Le Suisse trait sa vache et vit paisiblement ? » replace les paysannes et paysans au milieu du village global et tente de retisser le lien entre celles et ceux qui nous nourrissent et notre société. Cette enquête théâtrale est le fruit d’une joyeuse collaboration entre Production d’Avril et la jeune compagnie valaisanne les productions HORS CASES.

20.- / 25.-

Enquête théâtrale

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex



