Le Sud Ouest Footgolf Tour (SOFT) Bahus-Soubiran, 4 septembre 2021, Bahus-Soubiran.

Le Sud Ouest Footgolf Tour (SOFT) 2021-09-04 08:00:00 – 2021-09-04 18:00:00

Bahus-Soubiran Landes Bahus-Soubiran

25 30 EUR Le Soft a pour objectif de faire découvrir le footgolf autour d’une tournée sportive. Tout le monde peut s’inscrire sur le site, c’est un sport ouvert à toutes et tous, junior, handisport, seniors. Il est important de préciser que c’est aussi une compétition, c’est-à-dire que chaque participation à une étape, permet de marquer des points en fonction de son classement. Venez participer à la 4ème étape du SOFT chez nous !

Au programme (qui peut évoluer selon le nombre d’inscrits) :

– 08h00 : Accueil des participants compétition individuelle

– 08h30 : Briefing Sportif

– 09h00 : Compétition individuelle

– 12h30 : Fin de la compétition individuelle

– 14h00 : Compétition club Match Play et Accueil des participants compétition en équipe

– 14h30 : Briefing Sportif

– 15h00 : Compétition en équipe

– 18h00 : Fin de la compétition

Les places sont limitées alors vite on s’inscrit !

©soft

dernière mise à jour : 2021-07-22 par OT Aire sur l’Adour