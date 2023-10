TRIPLETTE DE BOULAFACETTE BERNERIENNE LE SUD La Bernerie-en-Retz Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique TRIPLETTE DE BOULAFACETTE BERNERIENNE LE SUD La Bernerie-en-Retz, 25 novembre 2023, La Bernerie-en-Retz. TRIPLETTE DE BOULAFACETTE BERNERIENNE Samedi 25 novembre, 21h00 LE SUD LE SUD 19 rue Marechal Foch, 44760 La Bernerie en Retz La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00 funk electro Détails Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu LE SUD Adresse 19 rue Marechal Foch, 44760 La Bernerie en Retz Ville La Bernerie-en-Retz Departement Loire-Atlantique Lieu Ville LE SUD La Bernerie-en-Retz latitude longitude 47.079352;-2.036133

LE SUD La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la bernerie-en-retz/