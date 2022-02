Le sud algérien vu par Albert Weber, cinéaste amateur Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Ciné-rencontre. Entre 1937 et 1963, Albert Weber, chirurgien-dentiste militaire, sillonne le sud algérien. De Laghouat aux oasis des hauts-plateaux, des Monts Ouled-Naïl à la vallée du Mzab, il filme un monde sous une triple influence, métropolitaine, militaire et administrative, mais avec une approche ethnographique des populations locales. Dans le désert algérien, il filme également les cultures endogènes, en particulier celle de l’ethnie mozabite. Son regard évoque autant l’invitation au voyage que la sauvegarde et le respect des cultures. Projection suivie d’une rencontre avec Reynald Derain, rédacteur pour la Cinémathèque de Bretagne d’un dossier pédagogique sur l’Algérie, et de Yahia Baamara, intellectuel musulman originaire du Sahara algérien (sous réserve). Dans le cadre de « C’était hier en images » avec la Cinémathèque de Bretagne, qui propose tout au long de l’année une plongée dans les bobines de films amateurs et professionnels. Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

