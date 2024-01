SLIMKA LE SUCRE Lyon Catégorie d’Évènement: Lyon SLIMKA LE SUCRE Lyon, 8 mars 2024, Lyon. SLIMKAVéritable phénomène sur scène, Slimka revient avec une nouvelle tournée (sans playback) à travers la France dès Février 2024.Le Boryngo est prêt à envoûter les foules !Interdit au moins de 16 ans, les mineurs de de 16 ans doivent être accompagnés par parent ou tuteur.- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:00
Réservez votre billet ici
LE SUCRE
50 QUAI RAMBAUD
69002 Lyon

