BAGARRE LE SUCRE Lyon, vendredi 23 février 2024.

De retour avec un nouvel album prévu au printemps 2024, Bagarre nous entraîne dans son CLUB : une Rave où on ne parlera que d’amour. Car c’est ça le CLUB dans lequel Bagarre nous invite : un lieu fait pour s’aimer, sans limites, sans frontière, sans genre, sans scène ni fosse, et où la liberté est totale. Pour BAGARRE, la fête est combative, on s’y mélange, on y est libre d’être qui on veut, comme on veut. Musicalement, les cinq membres restent fidèles à leur amour pour le chaos des musiques d’internet, des musiques qui font danser les corps et vibrer les subs, on passe du rap à la baile funk en se permettant des détours par du «happycore» ou de l’hyperpop. Chaque morceau est un espoir, une lutte et le «clubbing autogéré» de BAGARRE vient faire exister le rêve tenace et utopiste d’une société toujours plus ouverte et diverse. Et si la teuf est un lieu politique Bagarre ne cesse d’y clamer : “ Personne n’a le droit de vous dire qui vous êtes”.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:00

LE SUCRE 50 QUAI RAMBAUD 69002 Lyon 69